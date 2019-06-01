В Бельгии водителям электросамокатов разрешили ездить по проезжей части

Автомобилисты должны будут соблюдать дистанцию в полтора метра между своей машиной и легкими транспортными средствами - электросамокатами, мопедами или велосипедами. Кроме того, на электрическом транспорте теперь можно разгоняться не до 18, а до 25 километров в час.