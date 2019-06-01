В Бельгии водителям электросамокатов разрешили ездить по проезжей части

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. В Бельгии с 1 июня туристам и местным жителям разрешена езда на электросамокатах по проезжей части, сообщает "Евро Пульс".
Автомобилисты должны будут соблюдать дистанцию в полтора метра между своей машиной и легкими транспортными средствами - электросамокатами, мопедами или велосипедами. Кроме того, на электрическом транспорте теперь можно разгоняться не до 18, а до 25 километров в час.
Новые правила пока не признают электросамокаты, скутеры, моноколеса и прочий легкий электрический транспорт полноправными участниками движения, но министерство транспорта страны полагает, что нововведения – это уверенный шаг в данном направлении.
Напомним, что в Дании в 2019 году электрические средства передвижения уже официально признали настоящим транспортом, а в Париже за езду по тротуару ввели штраф размером в 135 евро.