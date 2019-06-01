2 июня: шестое воскресенье после Пасхи - о слепом

Воскресенье "о слепом"

Название этому воскресенью дал отрывок из Евангелия от Иоанна, который в этот день читается в церкви во время литургии — в нем рассказывается о чудесном исцелении Иисусом слепорожденного (Ин. 9:1-38).

Спаситель, проходя мимо слепца, известного всему Иерусалиму, не спрашивая его ни о чем, даже о его вере, исцелил его. Слепой прозрел, но фарисеи тут же стали допытываться, кто сотворил ему это великое благо, а узнав, придираться, обвиняя Иисуса, что Он сделал это в субботу, и обвинять Его во грехе. Но прозревший упрямо твердил: "Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего", и фарисеи "изгнали его вон" — отлучили от синагоги, от всего израильского общества, по сути, лишили всех прав: никто по иудейским законам отныне не мог с ним общаться, помогать ему, жить вместе с ним, даже отец и мать отказались от него.

И тогда Спаситель нашел его и сказал: "Ты веруешь ли в Сына Божия?", а на вопрос: "А кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него?", ответил: "И видел ты Его, и Он говорит с тобою". И никаких больше доказательств слепорожденному было не нужно — он поклонился Ему как Богу и сказал: "Верую, Господи".

Но почему Иисус исцелил именно его, а не всю толпу таких же несчастных, увечных, больных, которые стояли рядом с ним? По-человечески, это несправедливо.

На Тайной вечере Он сказал ученикам: "Я избрал вас от мира", а потом молился: "Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал". Кто же они? Среди них были и нищие и богатые, и мудрецы, и простаки, и ученые и неучи. Слепорожденного Он исцелил даже без его веры.