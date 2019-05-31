Боевики за сутки обстреляли две сирийские провинции и город Алеппо

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований за сутки зафиксированы в сирийских провинциях Латакия и Хама, а также в городе Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Купчишин.
Он рассказал, что незаконные вооруженные формирования продолжают боевые действия.
"В Идлибской зоне деэскалации в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Руейсет-Эскандер (дважды), Сафсафа (дважды), Эль-Арейм, Икко, Джубб-Эз-Зарур, Вади-Басур, Мамухия провинции Латакия, Сальба, Хама, Хуайз провинции Хама, районов Маканис-Эд-Дувайри, Халаб-Эль-Джадид (дважды) города Алеппо", - сказал он.
Кроме этого, руководитель Центра отметил, что власти Сирии продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы. По данным на 30 мая, амнистировано 58 029 человек.