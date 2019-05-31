Госдума оценит ущерб Крыма от пребывания в составе Украины

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Госдума России планирует оценить ущерб, нанесенный Крыму за период нахождения в составе Украины, следует из материалов на портале госзакупок.

Тендер на выполнение соответствующего исследования проводит аппарат Госдумы, начальная стоимость – почти 10 миллионов рублей.

"Цель ЭАИ (экспертно-аналитического исследования – ред.): проведение комплексного экспертно-аналитического исследования в области социально-экономического и законодательного регулирования ключевых сфер жизни в Республике Крым и городе Севастополь в период СССР, в составе Украины и составе Российской Федерации, а также сравнительного анализа указанных периодов. Оценка ущерба, нанесенного Республике Крым и городу Севастополю политикой Украины в период с 1991 по 2014 год", - говорится в техзадании.

В материалах указывается, что систематическое недофинансирование Крыма и Севастополя из бюджета Украины, отсутствие капитальных вложений в инфраструктуру полуострова привели к разрушению в 1990-е и 2000-е годы дорожного хозяйства и ЖКХ, промышленных и сельхозпредприятий, деградации курортного комплекса, медицины, нанесению полуострову экологического ущерба. В социальном плане значительный ущерб нанесло сокращение населения за счет превышения смертности над рождаемостью, а также обнищание местного населения.

"Были нарушены основополагающие права граждан – право разговаривать и обучать детей на родном языке, право на доступное здравоохранение, право на благоприятную окружающую среду, права русских и национальных меньшинств на развитие собственной культуры, а также целый ряд других прав граждан Крыма и города Севастополя", - подчеркивается в документах.