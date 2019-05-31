Мутко отметил опыт Воронежской области в индивидуальном строительстве

ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Опыт Воронежской области в индивидуальном жилищном строительстве необходимо изучить при разработке соответствующей федеральной программы, заявил в пятницу на совещании по вопросу реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в Воронеже вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Как отметил вице-премьер, Воронежская область набрала хорошие темпы развития.

"Мы смотрим за январь-март этого года: промышленное производство выросло на 4,8%, безработица составляет чуть более 1%. Неплохо наполняется бюджет. Вы знаете, что правительство приняло ряд решений, связанных с подведением итогов социально-экономического развития в соответствии с указом президента. Мы в 2018 году эту работу сделали, и Воронежская область заняла 12 место среди всех субъектов Российской Федерации", – сказал Мутко.

По его словам, это очень высокий показатель. Мутко также отметил, что в последние годы область очень серьезно работает в жилищном строительстве, в 2018 году были введены почти 1,7 миллиона квадратных метров, а обеспеченность жильем в регионе - на 17% выше средней по России.

"Я хотел бы отметить большой вклад у вас в индивидуальное жилищное строительство. И, конечно, нам опыт ваш надо очень серьезно изучать. Мы работаем над программой индивидуального жилищного строительства федеральной, с реальными финансами. Нам нужно будет серьезно посмотреть опыт, и здесь внимательно поработать", - сказал Мутко.