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РИА Новости
Воронежская область

Мутко отметил опыт Воронежской области в индивидуальном строительстве

Вчера, 21:06
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Опыт Воронежской области в индивидуальном жилищном строительстве необходимо изучить при разработке соответствующей федеральной программы, заявил в пятницу на совещании по вопросу реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в Воронеже вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Как отметил вице-премьер, Воронежская область набрала хорошие темпы развития.
"Мы смотрим за январь-март этого года: промышленное производство выросло на 4,8%, безработица составляет чуть более 1%. Неплохо наполняется бюджет. Вы знаете, что правительство приняло ряд решений, связанных с подведением итогов социально-экономического развития в соответствии с указом президента. Мы в 2018 году эту работу сделали, и Воронежская область заняла 12 место среди всех субъектов Российской Федерации", – сказал Мутко.
По его словам, это очень высокий показатель. Мутко также отметил, что в последние годы область очень серьезно работает в жилищном строительстве, в 2018 году были введены почти 1,7 миллиона квадратных метров, а обеспеченность жильем в регионе - на 17% выше средней по России.
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"Я хотел бы отметить большой вклад у вас в индивидуальное жилищное строительство. И, конечно, нам опыт ваш надо очень серьезно изучать. Мы работаем над программой индивидуального жилищного строительства федеральной, с реальными финансами. Нам нужно будет серьезно посмотреть опыт, и здесь внимательно поработать", - сказал Мутко.
По итогам 2018 года Воронежская область заняла третье место в ЦФО после Москвы и Московской области по объемам ввода жилья.
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Воронежская областьВиталий МуткоВоронежская область
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