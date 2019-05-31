Министр обороны Китая выразил протест и.о. главы Пентагона из-за Тайваня

ПЕКИН, 31 мая - РИА Новости. Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ во время встречи с и.о. главы Пентагона Патриком Шанаханом выразил протест США в связи с недавними действиями относительно Тайваня, следует из сообщения министерства обороны КНР.

Встреча состоялась на полях международной конференции по безопасности в Сингапуре.

"В последнее время американская сторона сделала целый ряд заявлений и шагов относительно Тайваня, которые подрывают принцип "одного Китая". Китайская сторона выражает свой протест в связи с этим", - заявил Вэй Фэнхэ.

Он подчеркнул, что вооружённые силы Китая непоколебимы в своей решимости защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы Китая.

"США не должны не недооценивать решимость китайской стороны", - сказал глава оборонного ведомства КНР.

Китайский министр также отметил, что стороны должны поддерживать тесный контакт, посредством диалога повышать уровень взаимопонимания, сообща содействовать стабильному развитию китайском-американских отношений.

Шанахан в свою очередь сказал, что вооруженные силы двух стран должны придерживаться открытости и поддерживать контакты.

Стороны также обменялось мнениями по ситуации на Корейском полуострове.