Министр обороны Китая выразил протест и.о. главы Пентагона из-за Тайваня

ПЕКИН, 31 мая - РИА Новости. Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ во время встречи с и.о. главы Пентагона Патриком Шанаханом выразил протест США в связи с недавними действиями относительно Тайваня, следует из сообщения министерства обороны КНР.
Встреча состоялась на полях международной конференции по безопасности в Сингапуре.
"В последнее время американская сторона сделала целый ряд заявлений и шагов относительно Тайваня, которые подрывают принцип "одного Китая". Китайская сторона выражает свой протест в связи с этим", - заявил Вэй Фэнхэ.
Он подчеркнул, что вооружённые силы Китая непоколебимы в своей решимости защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы Китая.
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"США не должны не недооценивать решимость китайской стороны", - сказал глава оборонного ведомства КНР.
Китайский министр также отметил, что стороны должны поддерживать тесный контакт, посредством диалога повышать уровень взаимопонимания, сообща содействовать стабильному развитию китайском-американских отношений.
Шанахан в свою очередь сказал, что вооруженные силы двух стран должны придерживаться открытости и поддерживать контакты.
Стороны также обменялось мнениями по ситуации на Корейском полуострове.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Тайваня Дэвидом Ли. Кроме того, вооруженные силы США отправили два корабля ВМC через Тайваньский пролив. По словам американских военных, "транзит кораблей через Тайваньский пролив показывает приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону".
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