Не менее 16 палестинцев пострадали в стычках с израильской армией в Газе

ГАЗА, 31 мая - РИА Новости. Не менее 16 палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими войсками на границе сектора Газа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
"Шестнадцать палестинцев пострадали в пятницу в результате столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа", - заявил он.
По данным агентства ВАФА, израильские войска применили против демонстрантов слезоточивый газ.
Выступления продолжают более чем годовую череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят с участием тысяч жителей анклава, набирая наибольший размах по пятницам и регулярно перерастая в стычки с израильтянами.
С первого "марша возвращения", который состоялся 30 марта 2018 года, в столкновениях с израильскими войсками погибли 305 палестинцев, более 17,3 тысячи получили ранения.