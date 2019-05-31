Не менее 16 палестинцев пострадали в стычках с израильской армией в Газе

Палестинские дети на акциях протеста на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

Палестинские дети на акциях протеста на границе сектора Газа с Израилем

ГАЗА, 31 мая - РИА Новости. Не менее 16 палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими войсками на границе сектора Газа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

"Шестнадцать палестинцев пострадали в пятницу в результате столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа", - заявил он.

По данным агентства ВАФА , израильские войска применили против демонстрантов слезоточивый газ.

Выступления продолжают более чем годовую череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят с участием тысяч жителей анклава, набирая наибольший размах по пятницам и регулярно перерастая в стычки с израильтянами.