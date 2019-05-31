ЦИК Украины разрешил еще 40 организациям наблюдать за выборами в Раду

КИЕВ, 31 мая – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины разрешила еще 40 общественным организациям иметь официальных наблюдателей на внеочередных выборах в Верховную раду, сообщила в пятницу пресс-служба ЦИК.

"Комиссия, рассмотрев соответствующие ходатайства, предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года 40 общественным организациям", - говорится в сообщении.

По состоянию на 31 мая комиссия предоставила разрешение 90 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов.