Песков: США ведут себя на энергетическом рынке как во времена Дикого Запада

"Это масштабный международный проект ("Северный поток — 2"), реализуемый в интересах стран-экспортеров и импортеров природного газа. Данная инициатива станет важнейшим вкладом в укрепление энергетической безопасности Европы, а также составит серьезную конкуренцию американским производителям и поставщикам такого вида топлива", - сказал Песков в интервью RT .

"Вместо честной конкуренции они (США) предпочитают вести себя как во времена Дикого Запада. Они просто достают из кобуры револьвер со словами: "Нет! Вы, европейцы, будете закупать наш природный газ. Нас не волнует, что он как минимум на 30% дороже российского газа", — добавил он, говоря о проекте "Северный поток — 2".