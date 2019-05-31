Около 500 тысяч жителей Подмосковья оформили льготы на портале госуслуг

Около полумиллиона заявлений, касающихся мер социальной поддержки, поступили от жителей Подмосковья в электронном виде. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра социального развития области Ирину Фаевскую.

"С начала года более 500 тысяч жителей Подмосковья оформили меры социальной поддержки через региональный портал государственных и муниципальных услуг, что составляет порядка 40% от всех госуслуг Московской области в электронном виде", – сообщила Фаевская.

На портале можно оформить 26 государственных и три муниципальные услуги. При наличии проблем с подачей заявления или иных вопросов можно обратиться к представителям социальной защиты или к сотрудникам МФЦ.