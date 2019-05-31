Фурсин: в молодежном проекте "Бизнес Уикенд" участвуют около 40 тыс человек

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В проекте "Бизнес Уикенд", организованном правительством Москвы для столичных школьников и студентов с целью повышения уровня их знаний о предпринимательской деятельности, принимают участие уже около 40 тысяч человек, сообщил РИА Новости глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

"В последний день Московской недели предпринимательства проходит завершающий в этом учебном году этап нового городского проекта - "Бизнес Уикенд". Интерес к мероприятию среди молодежи большой. С октября прошлого года в проекте "Бизнес Уикенд" приняло участие более шести тысяч школьников, порядка 14 тысяч студентов колледжей и вузов. Общее число зарегистрировавшихся на сайте проекта – около 40 тысяч человек", - сказал Фурсин.

Главная идея "Бизнес Уикенда" - помочь молодым людям открыть в будущем свое дело. На первом этапе каждые выходные школьники выпускных классов, студенты колледжей и вузов учатся навыкам предпринимателя в формате квестов, участвуют в тренингах для развития своих проектов под руководством профессиональных тренеров, которые уже преуспели в бизнесе. Вторым важным направлением проекта является "Бизнес акселератор", куда отбирают наиболее перспективных молодых людей. Программа обучения в акселераторе включает восемь интенсивных тренингов на площадке Технопарка Нагатино.

"На участие в "Бизнес акселераторе" было подано около двух тысяч заявок, из них отобрали 1000 участников", - сообщил глава департамента.

Из "золотой тысячи" было сформировано пять команд. На протяжении двух месяцев по выходным дням молодые люди разбирали реальные кейсы по предпринимательству, встречались с кураторами в будни и самостоятельно выполняли домашние задания.

Фурсин рассказал, что до конца акселератора дошли 573 юных бизнесмена, из которых были выбраны 150 победителей в трех номинациях.

По числу баллов, набранных за выполненные домашние задания, прилежную посещаемость и активность на занятиях, определялась "Лучшая команда" из 130 победителей. В номинации "Прорыв Бизнес акселератора" были награждены 10 ребят, которые начали свое дело "с нуля", еще 20 студентов и школьников отмечены в номинации "Бизнес-кейс".

Одним из победителей "Бизнес акселератора" стал 22-летний Артем Хисамутдинов. Два года назад он закончил учебу в вузе и загорелся идеей своего дела, а обучение бизнесу в проекте помогло ему шагнуть вперед к достижении своей цели.

"Мой бизнес связан с видео-маркетингом. Я со своими единомышленниками создал студию, где мы создаем видеоролики, а также записываем обучающие ролики, к примеру, для онлайн школ и агентств по недвижимости",- рассказал РИА Новости Артем.

© Фото : предоставлено пресс-службой Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Артем Хисамутдинов © Фото : предоставлено пресс-службой Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Артем Хисамутдинов

О "Бизнес акселераторе" начинающий бизнесмен узнал из интернета и сразу же решил попробовать стать его участником. "Благодаря "Бизнес акселератору" у нас появились новые мысли по развитию бизнеса, активизировались показатели по "холодным звонкам" и таргетированной рекламе. Сегодня наша компания уже заключила ряд договоров о сотрудничестве, причем, не только с российскими партнерами, но и с зарубежными. К примеру, мы выходим на сотрудничество с партнерами из Дубая, которые занимаются недвижимостью", - отметил молодой предприниматель.