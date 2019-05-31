В Югре произошел разлив нефтепродуктов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 мая - РИА Новости. Разлив примерно 6 тонн нефтепродуктов произошел в Нижневартовском районе ХМАО при эксплуатации нефтепровода, идет административное расследование, сообщили РИА Новости в региональном управлении Росприроднадзора.

Представитель ведомства уточнил, что Нижневартовское управление магистральных трубопроводов компании "Транснефть-Сибирь" сообщило Росприроднадзору о разливе нефти при эксплуатации нефтепровода "Повх - Покачи - Урьевское", который произошел 22 мая на землях лесного фонда.

"Согласно сообщению, ориентировочное количество пролитых нефтепродуктов составило 5,8 тонны, площадь загрязнения ориентировочно составила 0,14 гектара", - заявили в окружном управлении Росприроднадзора.

По факту несвоевременного сообщения о разливе нефти ведомство возбудило в отношении предприятия дело об административном правонарушении.