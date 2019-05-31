В Воронежской области прокомментировали присвоение аэропорту имени Петра I

ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Присвоение международному аэропорту "Воронеж" имени Петра Первого, который построил в этом городе русский военный флот, является поводом для гордости жителей региона, заявил в пятницу губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Президент России Владимир Путин 31 мая присвоил имена выдающихся деятелей 44 российским аэропортам, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Аэропорт Воронежа получил имя императора Петра Первого, который построил в этом городе русский военный флот.

"Дорогие воронежцы, для присвоения нашему аэропорту мы с вами выбрали имя выдающегося соотечественника Петра Первого, несмотря на внушительный ряд достойнейших земляков. В этом решении был особый смысл. С того момента, как Петр Великий начал строить в наших краях первые военные корабли, Воронеж вошел в историческую летопись страны как город, где наряду с другими знаковыми местами создавалось величие России", - цитирует пресс-служба облправительства губернатора.

Гусев отметил, что за право носить имя Петра Первого Воронеж в голосовании опередил Санкт-Петербург и Астрахань.

"И благодаря вашей активности именно в Воронеже первый российский император одержал наиболее убедительную победу по числу отданных за его имя голосов. Так мы отстояли моральное право на присвоение его имени нашей воздушной гавани. И сегодня Владимир Путин подписал указ о присвоении воронежскому аэропорту имени Петра Первого. Это наш общий повод для гордости. Благодарю вас за активность, патриотизм и неравнодушие к истории родного края!" – сказал Гусев.