Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-31T19:31Z
https://ria.ru/20190531/1555162182.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152962/88/1529628870_0:0:2738:1541_1036x0_80_0_0_8c4f8daec8552104db33d5ff8d472900.jpg
РИА Новости
Воронежская область

В Воронежской области прокомментировали присвоение аэропорту имени Петра I

Вчера, 19:31
67
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкАлександр Гусев
Александр Гусев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Присвоение международному аэропорту "Воронеж" имени Петра Первого, который построил в этом городе русский военный флот, является поводом для гордости жителей региона, заявил в пятницу губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Президент России Владимир Путин 31 мая присвоил имена выдающихся деятелей 44 российским аэропортам, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Аэропорт Воронежа получил имя императора Петра Первого, который построил в этом городе русский военный флот.
"Дорогие воронежцы, для присвоения нашему аэропорту мы с вами выбрали имя выдающегося соотечественника Петра Первого, несмотря на внушительный ряд достойнейших земляков. В этом решении был особый смысл. С того момента, как Петр Великий начал строить в наших краях первые военные корабли, Воронеж вошел в историческую летопись страны как город, где наряду с другими знаковыми местами создавалось величие России", - цитирует пресс-служба облправительства губернатора.
Гусев отметил, что за право носить имя Петра Первого Воронеж в голосовании опередил Санкт-Петербург и Астрахань.
"И благодаря вашей активности именно в Воронеже первый российский император одержал наиболее убедительную победу по числу отданных за его имя голосов. Так мы отстояли моральное право на присвоение его имени нашей воздушной гавани. И сегодня Владимир Путин подписал указ о присвоении воронежскому аэропорту имени Петра Первого. Это наш общий повод для гордости. Благодарю вас за активность, патриотизм и неравнодушие к истории родного края!" – сказал Гусев.
Проект "Великие имена России" по переименованию российских аэропортов прошел в конце 2018 года. Гражданам 47 городов, в которых расположены аэропорты международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек, было предложено выбрать имя для воздушной гавани, связанное с человеком, имеющим заслуги перед отечеством и как-то связанным с этим городом. В Воронеже за Петра Первого было отдано 59% от общего числа голосов.
Авиарейсы свяжут Калугу с Уфой и Симферополем
Вчера, 19:02
Образ Циолковского впишут в визуальное оформление аэропорта Калуги
000003
Обсудить 0
Воронежская областьАлександр Гусев (государственный служащий)Воронежская областьОбщество
Рекомендуем
Россиянам сократят новогодние каникулы
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:40"Роскосмос" поможет МВД с делом объявленного в розыск бывшего топ-менеджера
12:40В нижегородском Дзержинске назвали причину взрыва на заводе "Кристалл"
12:37Россия пригласила все страны участвовать в мероприятиях по линии Минобороны
12:36Зеленский призвал сделать Украину страной, которой будут гордиться дети
12:28В Нижегородской области прогремел взрыв в цехе по производству тротила
12:28В ДНР сократили комендантский час до 30 сентября
12:26В Минобороны оценили предложенную США Индо-тихоокеанскую концепцию
12:25Эксперты рассказали, сколько туристов летом посетят Санкт-Петербург
12:20Город Сеул планирует передать миллион долларов для помощи КНДР
12:15Минобороны договорилось развивать сотрудничество с Южной Кореей
12:07В Москве мужчина оставил муляж гранаты на Курском вокзале
12:06Глава МИД Ирана раскритиковал Европу за нарушение ядерной сделки
12:04В центре Симферополя открыли памятник Чижику-Пыжику
12:02Билет в один конец: бывшая жена Башарова уехала из России
12:00Замминистра обороны России и глава Красного Креста обсудили Сирию
11:59КПП в Донбассе продлили режим работы с наступлением лета
11:55В перестрелке на иранской границе погибли двое турецких военных
11:48Россия не будет ввозить визы для граждан Узбекистана, заявил Медведев
11:46Киев может использовать любые каналы общения с Москвой, заявил Медведев
11:45В Афганистане в боях с талибами погибли девять полицейских
Лента новостейМолния