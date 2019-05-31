Приемную мать погибшего в Вологде мальчика арестовали по делу об истязании

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Приемная мать семилетнего мальчика, который был госпитализирован в вологодскую больницу с тяжелыми травмами в августе прошлого года и погиб спустя несколько месяцев, арестована, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Десятого августа 2018 года в областную детскую клиническую больницу из приемной семьи доставили мальчика с телесными повреждениями, которые свидетельствовали о систематическом нанесении ему побоев. В апреле 2019 года ребенок умер.

Петренко сообщила, что причиной изменения меры пресечения для приемной матери мальчика стало предъявление женщине обвинения по более тяжкой статье УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". Ей также инкриминируются преступления, предусмотренные статьей 117 УК РФ (истязание), статьей 125 УК РФ (оставление ребенка в опасности) и статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

"Следствием перед судом в отношении обвиняемой по уголовному делу приемной матери Юлии Блохиной возбуждено ходатайство об изменении ранее избранной меры пресечения на заключение под стражу. Первоначально в удовлетворении ходатайства было отказано, однако после отмены данного решения вышестоящим судом при повторном рассмотрении ходатайства следствия судом принято решение об аресте Блохиной", - сказала официальный представитель ведомства.