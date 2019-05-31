Киевский вуз счел образование на украинском невозможным

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз не будет использовать только украинский язык, как того требует закон.

По мнению Милованова, преподавание на государственном языке не подходит КШЭ. Милованов заявил, что вуз продолжит реализовывать большинство образовательных программ на английском. Он подчеркнул, что вуз существует на деньги благотворителей.

"Мы должны быть ответственными перед донорами и обществом. И тратить благотворительные взносы на обучение студентов современным навыкам, которые делают их конкурентоспособными в мире", — написал он в Facebook.

Киевская школа экономики основана в 1996 году Консорциумом экономических исследований и образования (EERC). В Международный академический совет вуза входит нобелевский лауреат по экономике за 2007 год Роджер Майерсон.