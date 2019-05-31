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РИА Новости

В Ярославской области на мальчика упала мемориальная плита

Вчера, 19:20
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БРЯНСК, 31 мая - РИА Новости. Следствие в Ярославской области возбудило уголовное дело после травмирования девятилетнего мальчика мемориальной плитой, сообщает СУСК по региону.
Трагедия, по данным ведомства, произошла в четверг вечером в городе Гаврилов-Ям Ярославской области. На девятилетнего мальчика, который находился на территории мемориала воинам-освободителям, упала мемориальная плита. В результате происшествия ребенок получил открытую черепно-мозговую травму: перелом основания черепа, ушиб головного мозга. В тяжелом состоянии мальчик госпитализирован.
"По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления.
29 мая, 12:40
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Гаврилов-ЯмЯрославская областьПроисшествия
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