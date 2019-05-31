Иракский МИД оценил слова Трампа о нежелании войны с Ираном

КАИР, 31 мая - РИА Новости. Глава иракского МИД Мухаммад Али аль-Хаким сообщил, что заявления президента США Дональда Трампа о том, что он не хочет войны с Ираном, являются шагом в направлении успокоения ситуации в регионе и совпадают с позицией Ирака, следует в сообщении пресс-центра.

Согласно заявлению, позиция Ирака в отношении кризиса между США и Ираном ясна и предполагает успокоение и предотвращение войны в регионе Ближнего востока.

"Эта позиция схожа с последними заявлениями президента США (Дональда - ред.) Трампа об успокоении (ситуации - ред.) в регионе и отсутствии намерения начать какую-либо войну. Ирак считает недавние заявления президента Трампа... шагом в правильном направлении для успокоения ситуации в регионе", - также говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что он не хочет и войны с Ираном, и единственное, к чему он стремится с этой страной - "не дать им возможности разработать ядерное оружие". Президент также сообщил, что открыт для переговоров с Ираном, если тот проявит такое желание.