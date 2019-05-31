Образ Циолковского впишут в визуальное оформление аэропорта Калуги

ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Образ основоположника современной космонавтики Константина Циолковского, чье имя присвоено аэропорту Калуги, будет добавлен в визуальное оформление воздушной гавани, сообщила в пятницу РИА Новости представитель международного аэропорта "Калуга" Елена Галанова.

Президент России Владимир Путин в пятницу присвоил имена выдающихся деятелей 44 российским аэропортам, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Аэропорт Калуги получил имя основоположника современной космонавтики Константина Циолковского, жившего и работавшего в этом городе с 1892 года до своей смерти - в 1935 году.

"В настоящее время создается рабочая группа с участием представителей администрации, аэропорта и общественности, целью которой является эффективная интеграция личности К.Э. Циолковского в визуальное оформление аэропорта, константы фирменного стиля, в том числе вывески и прочее. Какие-то проекты уже были реализованы, например, изображение Циолковского появилось на посадочных талонах калужского аэропорта", - говорится в сообщении Галановой.

Собеседница агентства отметила, что юридическое наименование аэропорта и его код IATA при этом не изменятся.