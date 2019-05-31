В Киевской и Черниговской областях за неделю ограбили пять храмов УПЦ

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Пять храмов канонической Украинской православной церкви ограблены за неделю в Киевской и Черниговской областях Украины, сообщил в пятницу центр информации УПЦ.

"В Украинской православной церкви за текущую неделю были похищены старинные иконы из пяти храмов в Киевской и Черниговской областях", - говорится в сообщении УПЦ в Facebook.

По информации церкви, в Киевской области из храма в поселке Калита Броварского района неизвестные похитили серебряные крестики, денежные пожертвования и древние иконы, датированные XVII и началом XIX веков. Из храма в селе Любимовка Вышгородского района были украдены пять икон, две из которых датированы концом XIX и началом XX века.

В селе Ярешки злоумышленники срезали замки и проникли храм в честь святого благоверного князя Александра Невского. В селе Лехновка Барышевского района вандалы разбили окно и спилили решетки в помещении храма Рождества Иоанна Предтечи. В селе Сновянка Черниговской области нападению подвергся храм в честь Казанской иконы Божией Матери. Воры похитили шесть старинных икон, а также денежные пожертвования.

По данным УПЦ, полиция проводит следственные действия.