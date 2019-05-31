МИД пообещал защитить избитого в Косово дипломата

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия продолжит предпринимать все необходимые действия по защите своего гражданина, сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, избитого в самопровозглашенном Косово и затем объявленного persona non grata, заявили в департаменте информации и печати МИД РФ.
"Российская Федерация продолжит предпринимать все необходимые действия по защите своего гражданина в соответствии с международным правом и национальным законодательством", - говорится в комментарии МИД России в связи с объявлением persona non grata российского гражданина в Косово.
"Министерство иностранных дел" Косово 31 мая объявило persona non grata российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, который, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, был задержан и жестоко избит в ходе операции албанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края 28 мая.