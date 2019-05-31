Ливан призвал ЕС оказать финансовую помощь в возвращении беженцев в Сирию

БЕЙРУТ, 31 мая - РИА Новости. Финансовая помощь стран Евросоюза должна обеспечивать беженцам возможность вернуться в Сирию, а не использоваться для сдерживания их в странах пребывания, заявил в пятницу министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль во время официального визита в Испанию.

"Политика Евросоюза в финансировании беженцев, чтобы те оставались в странах пребывания, нас не устраивает. Мы хотим, чтобы эти средства использовались для обеспечения их возвращения и постоянного пребывания на родной земле. И это в интересах Европы в том числе",- цитирует слова министра пресс-служба МИД Ливана.

Басиль подчеркнул, что Ливан не может дальше выдерживать большое количество беженцев на своей территории. Их пребывание на протяжении восьми лет отрицательно сказалось на безопасности и экономике страны.

"Опыт который мы имеем с беженцами из Палестины, которые в нашей стране с 1948 года, мы повторять не хотим",- добавил он.

После начала войны в Сирии в 2011 году в Ливан бежали граждане САР. По данным ООН, к маю 2015 года количество сирийских беженцев превысило 1,5 миллиона человек. При этом население Ливана составляет около 4,5 миллиона. По неофициальным данным, число сирийских беженцев превышает два миллиона.