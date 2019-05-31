Ливан призвал ЕС оказать финансовую помощь в возвращении беженцев в Сирию

БЕЙРУТ, 31 мая - РИА Новости. Финансовая помощь стран Евросоюза должна обеспечивать беженцам возможность вернуться в Сирию, а не использоваться для сдерживания их в странах пребывания, заявил в пятницу министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль во время официального визита в Испанию.
"Политика Евросоюза в финансировании беженцев, чтобы те оставались в странах пребывания, нас не устраивает. Мы хотим, чтобы эти средства использовались для обеспечения их возвращения и постоянного пребывания на родной земле. И это в интересах Европы в том числе",- цитирует слова министра пресс-служба МИД Ливана.
Басиль подчеркнул, что Ливан не может дальше выдерживать большое количество беженцев на своей территории. Их пребывание на протяжении восьми лет отрицательно сказалось на безопасности и экономике страны.
"Опыт который мы имеем с беженцами из Палестины, которые в нашей стране с 1948 года, мы повторять не хотим",- добавил он.
После начала войны в Сирии в 2011 году в Ливан бежали граждане САР. По данным ООН, к маю 2015 года количество сирийских беженцев превысило 1,5 миллиона человек. При этом население Ливана составляет около 4,5 миллиона. По неофициальным данным, число сирийских беженцев превышает два миллиона.
Ливанские власти, регулярно выступая на международных аренах, в том числе и в ООН, обращались к международному сообществу с просьбой о помощи, чтобы наплыв беженцев в Ливан не привел к катастрофе.