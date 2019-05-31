В России военные получили за шесть лет 115 тысяч единиц новой техники связи

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Вооруженные Силы Российской Федерации получили за шесть лет более 115 тысяч единиц современной техники связи, её доля возросла до 68%, сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Начиная с 2013 года в Вооружённые Силы поставлены свыше 115 тысяч единиц современной техники связи. В результате её доля увеличилась почти в два раза, до 68%", - сказал он на заседании коллегии Минобороны.
Министр обороны заявил, что современное цифровое телекоммуникационное оборудование установили уже на более чем 1,4 тысячи объектах ведомства, обеспечив таким образом "полный спектр современных услуг связи, в том числе защищённую видео-конференц-связь высокого разрешения на всех уровнях управления - от Генерального штаба до отдельной воинской части, военного комиссариата".