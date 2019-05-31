В Подмосковье в 2019 году часть трасс оснастят системой "Умная дорога"

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Интеллектуальную транспортную систему (ИТС) "Умная дорога", которая позволит организовать работу светофоров в автоматизированном режиме, запустят в 2019 году на Волоколамском шоссе в Красногорске, а также в Истре, говорится в пресс-релизе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В перспективе планируется интегрировать систему с ИТС города Москвы, что позволит организовать работу светофоров в автоматизированном режиме, тем самым обеспечив координацию движения транспортных потоков, сократить заторы при въезде и выезде из городов Московской области, а также в утренние и вечерние часы по направлению из области в Москву и обратно", - говорится в пресс-релизе.

Ведомство также отметило, что на Волоколамском шоссе в Красногорске на участках от улицы Речная до улицы Светлая в пилотном режиме заработала автоматизированная система управления дорожным движением, которая включает 13 светофоров.