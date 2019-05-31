Швыдкой призвал не вводить ограничения госзакупок музыкальных инструментов

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Ограничивать госзакупки иностранных музыкальных инструментов пока не стоит, так как на данный момент в России отсутствует собственное производство, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Я бы хотел обратить внимание на подготовленный Минпромторгом законопроект постановления правительства об ограничении государственных закупок музыкальных инструментов иностранного происхождения и звукозаписывающей аппаратуры - подчеркиваю, что это ограничение государственных закупок... У нас нет достаточного количества производства музыкальных инструментов, чтобы обеспечить ни общеобразовательные школы, ни школы предпрофессионального образования", - сказал Швыдкой на заседании общественного совета при комитете ГД по культуре.

По его словам, на данный момент в стране нет и собственного производства звукозаписывающей аппаратуры.

"У нас 140 тысяч общеобразовательных школ, в каждой должно стоять хоть одно пианино. И как это производится: вся механика либо чешская, либо китайская, а обрамление деревянное – белорусское. Это "отверточное" производство", - подчеркнул Швыдкой.

Спецпредставитель президента также обратил внимание в целом на важность предпрофессионального образования.

"Публика образует драматические таланты, но публика образует и музыкальные таланты. От того, какого уровня публика, зависит качество искусства. Поэтому все, что связано с предпрофессиональным образованием, должно быть в том же круге внимания, что и профессиональное образование. Это разные сегменты, но если мы сегодня не обратим внимание на подготовку квалифицированной публики, это будет трагедия и для театров, и для выставок, и для музыки, и для всего остального", - сказал он.