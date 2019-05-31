Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-31T17:33Z
https://ria.ru/20190531/1555158800.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155515/32/1555153285_0:34:2741:1576_1036x0_80_0_0_e5a7d0e6f72463506dc444c7177fb9bf.jpg
РИА Новости
Культура

Швыдкой призвал не вводить ограничения госзакупок музыкальных инструментов

Вчера, 17:33
302
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Ограничивать госзакупки иностранных музыкальных инструментов пока не стоит, так как на данный момент в России отсутствует собственное производство, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Я бы хотел обратить внимание на подготовленный Минпромторгом законопроект постановления правительства об ограничении государственных закупок музыкальных инструментов иностранного происхождения и звукозаписывающей аппаратуры - подчеркиваю, что это ограничение государственных закупок... У нас нет достаточного количества производства музыкальных инструментов, чтобы обеспечить ни общеобразовательные школы, ни школы предпрофессионального образования", - сказал Швыдкой на заседании общественного совета при комитете ГД по культуре.
По его словам, на данный момент в стране нет и собственного производства звукозаписывающей аппаратуры.
"У нас 140 тысяч общеобразовательных школ, в каждой должно стоять хоть одно пианино. И как это производится: вся механика либо чешская, либо китайская, а обрамление деревянное – белорусское. Это "отверточное" производство", - подчеркнул Швыдкой.
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
30 мая, 07:39
Путин подписал закон об отмене пошлины при вывозе музыкальных инструментов
Спецпредставитель президента также обратил внимание в целом на важность предпрофессионального образования.
"Публика образует драматические таланты, но публика образует и музыкальные таланты. От того, какого уровня публика, зависит качество искусства. Поэтому все, что связано с предпрофессиональным образованием, должно быть в том же круге внимания, что и профессиональное образование. Это разные сегменты, но если мы сегодня не обратим внимание на подготовку квалифицированной публики, это будет трагедия и для театров, и для выставок, и для музыки, и для всего остального", - сказал он.
Ранее глава Минкультуры Владимир Мединский заявил, что министерство планирует постепенно возродить производство отечественных музыкальных инструментов, сопоставимое с тем, что было в годы СССР. Он рассказал, что в рамках нацпроекта "Культура" регионы определяют потребность в инструментах, затем Минкультуры формирует заявки, направляет их в Минпромторг вместе с деньгами. Затем Минпромторг размещает госзаказ на изготовление этих фортепиано на нескольких созданных фактически с нуля фабриках, после чего они поставляются в школы искусств и по факту поставки произведенного инструмента Минпромторг этим фабрикам оплачивает стоимость.
Президент РФ Владимир Путин
1 мая, 18:16
Путин подписал закон об упрощении процедуры госзакупок в сфере культуры
211014
Обсудить 1
КультураМихаил ШвыдкойРоссияОбщество
Рекомендуем
Россиянам сократят новогодние каникулы
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:20Лидер талибов призвал к окончанию "американской оккупации" Афганистана
13:19С завода в Дзержинске, где прогремели взрывы, успели эвакуировать людей
13:17СК попросил отправить в СИЗО двух московских следователей по делу о взятке
13:14Площадь пожара на заводе в Дзержинске составляет около ста "квадратов"
13:13При землетрясениях в Албании пострадали пять человек
13:13СК назвал причину задержания экс-губернатора Ивановской области Конькова
13:05После взрыва на заводе в Дзержинске нарушено электроснабжение в Пыре
13:01При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали четыре человека
13:00Полицейским в Бельгии разрешили употреблять алкоголь на корпоративах
12:58В подмосковном Чехове горят три цистерны с топливом
12:56По уточненным данным, на нижегородском заводе прогремели три взрыва
12:54Кузнецова получила премию в области редких заболеваний "Синяя птица"
12:51В Москве в воскресенье объявили "желтый" уровень погодной опасности
12:51Шведская эко-активистка пропустит год школы ради поездки в США без самолета
12:49В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
12:48В новой Москве нашли 18 боеприпасов времен ВОВ
12:47На юге России официально открыли курортный сезон
12:45В Минобороны рассказали о военном сотрудничестве в АТР
12:43Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив
12:41В БиГ в центре приема мигрантов произошел пожар
Лента новостейМолния