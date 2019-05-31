"Хабаровская генерация" в 2019 году направит на ремонт 1,9 млрд рублей

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Хабаровская генерация", филиал "Дальневосточной генерирующей компании" (ДГК, входит в "Русгидро"), направит 1,9 миллиарда рублей на ремонтную программу в 2019 году, следует из релиза компании.

"Энергетики "Хабаровской генерации" планируют направить на ремонтную кампанию в 2019 году 1,9 миллиарда рублей и произвести 11 капитальных и 5 средних ремонтов объектов основного оборудования электростанций", - говорится в сообщении.

Компания также отмечает, что завершит отопительный сезон 2018-2019 годов 2 июня. Продолжительность осенне-зимнего периода для "Хабаровской генерации" составила около 260 дней. За это время электростанции совокупно выработали 8,4 миллиона Гкал тепловой энергии и более 6,3 миллиарда кВт.ч электрической энергии. Для производства энергии было использовано около 1,9 миллиона тонн угля и около 1,4 миллиона кубических метров природного газа.