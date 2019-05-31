Шнуров рассказал о заседаниях совета при комитете Госдуме по культуре

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров считает, что заседания общественного совета при комитете ГД по культуре проходят конструктивно, по мнению певца, "в этом есть жизнь".

"Мне интересно, в этом есть нерв, в этом есть жизнь. Действительно обсуждаются актуальные на сегодняшний день вопросы и то, что будоражит общественность. Здесь можно и обсудить, и принять какие-то решения, и я надеюсь как-то посодействовать преодолению тех барьеров, которые возникают", - сказал Шнуров журналистам в пятницу после заседания.