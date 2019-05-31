Шнуров рассказал о заседаниях совета при комитете Госдуме по культуре

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров считает, что заседания общественного совета при комитете ГД по культуре проходят конструктивно, по мнению певца, "в этом есть жизнь".
"Мне интересно, в этом есть нерв, в этом есть жизнь. Действительно обсуждаются актуальные на сегодняшний день вопросы и то, что будоражит общественность. Здесь можно и обсудить, и принять какие-то решения, и я надеюсь как-то посодействовать преодолению тех барьеров, которые возникают", - сказал Шнуров журналистам в пятницу после заседания.
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Первый состав общественного совета при комитете был учрежден в январе 2019 года. В него вошли спрецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, режиссер, руководитель киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров, музыкант Андрей Макаревич и другие известные деятели культурной и общественной сфер. Позже состав участников был расширен - в него вошли Шнуров, митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и артист Эдгард Запашный.