В самарском аэропорту после присвоения ему имени Королева пройдут выставки

САМАРА, 31 мая - РИА Новости. Специальная экспозиционная зона появится в самарском аэропорту "Курумоч" с присвоением ему имени советского конструктора Сергея Королева, сообщает пресс-служба правительства региона.
Президент России Владимир Путин в пятницу присвоил имена выдающихся деятелей 44 российским аэропортам, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Самарскому аэропорту "Курумоч", согласно указу, дополнительно присвоено имя С. П. Королева… В аэропортах, которые участвовали в проекте, и "Курумоч" не исключение, появятся специальные экспозиционные зоны. Образы великих людей лягут в основу культурных концепций пассажирских терминалов и станут составляющей туристических брендов территорий", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в ближайшее время самарскими общественниками будет инициирована встреча членов общественной палаты Самарской области с представителями научного, исторического и музейного сообщества, в рамках которой планируется максимально учесть пожелания людей при оформлении экспозиции аэропорта. Затем, по информации пресс-службы, до 1 октября будет проведен конкурс на разработку дизайн-макета экспозиционной зоны.