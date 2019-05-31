В самарском аэропорту после присвоения ему имени Королева пройдут выставки

"Самарскому аэропорту "Курумоч", согласно указу, дополнительно присвоено имя С. П. Королева… В аэропортах, которые участвовали в проекте, и "Курумоч" не исключение, появятся специальные экспозиционные зоны. Образы великих людей лягут в основу культурных концепций пассажирских терминалов и станут составляющей туристических брендов территорий", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ближайшее время самарскими общественниками будет инициирована встреча членов общественной палаты Самарской области с представителями научного, исторического и музейного сообщества, в рамках которой планируется максимально учесть пожелания людей при оформлении экспозиции аэропорта. Затем, по информации пресс-службы, до 1 октября будет проведен конкурс на разработку дизайн-макета экспозиционной зоны.