В Минприроды Алтайского края проходит обыск

БАРНАУЛ, 31 мая - РИА Новости. Сотрудники ФСБ и Россельхоза проводят выемку документов в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края из-за нарушений в сфере лесного законодательства, сообщается в пятницу на сайте Рослесхоза.

"Тридцать первого мая на основании установленных комиссией Рослесхоза фактов нарушений лесного законодательства в лесах Алтайского края управление ФСБ … провело изъятие документов в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края и подведомственных ему учреждениях", - говорится в релизе.

В ходе совместной проверки Рослесхоза и ФСБ в регионе выявлено "значительное количество" нарушений лесного законодательства. Проверка продолжается, о ее результатах в Рослесхозе обещают сообщить дополнительно.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе правительства региона, губернатор Виктор Томенко проинформирован о случившемся.