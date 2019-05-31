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РИА Новости

В Кремле 12 июня пройдет торжественный прием в честь Дня России

Вчера, 16:51
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкУчастники акции "Флаг моего государства", посвященного Дню России
Участники акции Флаг моего государства, посвященного Дню России
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Участники акции "Флаг моего государства", посвященного Дню России. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин распорядился провести 12 июня в Кремле торжественный прием в честь Дня России, пригласив на него до 1,5 тысячи человек, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"В связи с празднованием Дня России провести 12 июня 2019 года в Московском Кремле торжественный прием, пригласив на него до 1500 человек", - говорится в распоряжении.
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"Россия — это Россия". На Западе признали очевидноеЕвропейские журналисты ведут себя странно. Пишут, что во Владимире Путине нет ничего плохого и что России нужно идти навстречу. Может, и правда на Западе смирятся с тем, что Россия просто есть?
Президент распорядился пригласить на мероприятие членов правительства, парламентариев, а также представителей федеральных органов исполнительной и судебной власти. Кроме того, на прием приглашены представители конфессий, общественных объединений, деятели культуры, науки и искусства, а также главы дипломатических представительств.
Организовать мероприятия глава государства поручил своей администрации, ФСО и управлению делами президента.
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Владимир ПутинМоскваРоссияОбщество
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