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РИА Новости

В Москве наградили победителей конкурса "Заправляем в спорте - 2019"

Вчера, 16:46
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© Фото : пресс-служба СК «Лукойл»Награждение победителей конкурса на соискание грантов для юных спортсменов "Заправляем в спорте - 2019"
Награждение победителей конкурса на соискание грантов для юных спортсменов Заправляем в спорте - 2019
© Фото : пресс-служба СК «Лукойл»
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В столице наградили десять победителей конкурса на соискание грантов для юных спортсменов "Заправляем в спорте - 2019".

"Конкурс "Заправляем в спорте" проводится уже во второй раз, в нем принимают участие ребята 2005-2011 годов рождения, занимающиеся олимпийскими видами спорта. В этом году было принято более 700 заявок на участие в конкурсе от ребят из 73 регионов страны",- рассказал журналистам президент СК "Лукойл" Владимир Золотухин.

Одно из главных условий конкурса – ребенок должен представить экспертной комиссии видеоролик, в котором он рассказывает о своих спортивных достижениях. За два два года существования проекта истории о своих спортивных победах рассказали без малого 1500 будущих чемпионов.
Вручить сертификаты на сумму сто тысяч рублей будущим покорителям спортивных пьедесталов приехали почетные гости - именитые спортсмены.
© Фото : пресс-служба СК «Лукойл»Участники конкурса на соискание грантов для юных спортсменов "Заправляем в спорте - 2019"
Участники конкурса на соискание грантов для юных спортсменов Заправляем в спорте - 2019
© Фото : пресс-служба СК «Лукойл»
Участники конкурса на соискание грантов для юных спортсменов "Заправляем в спорте - 2019"
Российская биатлонистка, многократная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева в поздравлении к ребятам отметила важность "серьезной работы в области спорта, связки со своим тренером". "Сегодня вы настоящие победители: вас всего десять человек, которых выбрали из 700 участвующих в конкурсе. Но не стоит забывать: когда вы заходите на пьедестал, то становитесь чуть выше других, но на следующий день вы становитесь равными со своими сверстниками и надо снова активно работать", - сказала она.
География победителей конкурса обширна: среди лауреатов - Даяна Бадмаева из Элисты, Максим Шайбаков из Бирска, Александр Васильев из села Помары Республики Марий Эл и другие.
Анне Гейт одиннадцать лет, она приехала из Калининграда. "Я занимаюсь легкой атлетикой с восьми лет, спринтом на длинные дистанции. Самое сложное для меня – это дистанция в триста метров. Сейчас мне одиннадцать и я думаю, что буду заниматься спортом всю жизнь. Свой приз я потрачу на сборы в спортивный лагерь, на приобретение новой экипировки", - сказала юная чемпионка.
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