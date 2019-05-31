В Москве наградили победителей конкурса "Заправляем в спорте - 2019"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В столице наградили десять победителей конкурса на соискание грантов для юных спортсменов "Заправляем в спорте - 2019".

"Конкурс "Заправляем в спорте" проводится уже во второй раз, в нем принимают участие ребята 2005-2011 годов рождения, занимающиеся олимпийскими видами спорта. В этом году было принято более 700 заявок на участие в конкурсе от ребят из 73 регионов страны",- рассказал журналистам президент СК "Лукойл" Владимир Золотухин.

Одно из главных условий конкурса – ребенок должен представить экспертной комиссии видеоролик, в котором он рассказывает о своих спортивных достижениях. За два два года существования проекта истории о своих спортивных победах рассказали без малого 1500 будущих чемпионов.

Вручить сертификаты на сумму сто тысяч рублей будущим покорителям спортивных пьедесталов приехали почетные гости - именитые спортсмены.

© Фото : пресс-служба СК «Лукойл» Участники конкурса на соискание грантов для юных спортсменов "Заправляем в спорте - 2019" © Фото : пресс-служба СК «Лукойл» Участники конкурса на соискание грантов для юных спортсменов "Заправляем в спорте - 2019"

Российская биатлонистка, многократная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева в поздравлении к ребятам отметила важность "серьезной работы в области спорта, связки со своим тренером". "Сегодня вы настоящие победители: вас всего десять человек, которых выбрали из 700 участвующих в конкурсе. Но не стоит забывать: когда вы заходите на пьедестал, то становитесь чуть выше других, но на следующий день вы становитесь равными со своими сверстниками и надо снова активно работать", - сказала она.

География победителей конкурса обширна: среди лауреатов - Даяна Бадмаева из Элисты, Максим Шайбаков из Бирска, Александр Васильев из села Помары Республики Марий Эл и другие.