Защита Чваркова считает, что он стал "крайним" в истории с мошенничеством

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Защита обвиняемого в мошенничестве генерал-лейтенанта ВС РФ Сергея Чваркова полагает, что военачальник в этой истории просто "оказался крайним" как ответственный за госконтракт, заявил РИА Новости в пятницу адвокат Павел Лапшов.

По данным " Коммерсанта ", Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Центра примирения враждующих сторон в Сирии и передал 30 томов дела для ознакомления защите. После этого материалы отправят в прокуратуру и затем – в суд.

По версии следствия, на посту замначальника Военной академии Генштаба по научной работе Чварков похитил у семи подчиненных зарплату на 4,3 миллиона рублей. Сам генерал отрицает причастность к хищениям, а потерпевшие себя таковыми не считают. По данным газеты, для погашения ущерба и возможного штрафа у генерала изъяли "все деньги, накопленные за время службы" — лишь 450 тысяч рублей.

"По сути, Чварков ответственен только за то, что по приказу начальника Академии руководил рабочей группой по выполнению контракта. Он просто оказался крайним. Защита генерала надеется, что прокуратура при утверждении обвинительного заключения убедится в обоснованности претензий защиты, не передаст дело в суд, а вернет его на дополнительное расследование", - сказал Лапшов.

Защитник считает очевидным, что у Чваркова "нет и не могло быть корыстного умысла".

"Нет никаких оперативных данных, нет показаний свидетелей, экспертиз, которые свидетельствовали о причастности Чваркова к распределению финансовых средств, о трудоустройстве сотрудников Академии, подделке расчетно-кассовых ордеров. Более того, никто из потерпевших не говорит о причастности генерала к махинациям", - заявил адвокат.

Предметом расследования стал госконтракт на 400 миллионов рублей, заключенный между Военной академией Генштаба и НПО "РусБИТех" - крупной компанией, специализирующейся на создании систем 3D-визуализации, защите информации и других IT-задачах. Как полагает следствие, Чварков изъял 6 миллионов рублей, которые полагались сотрудникам академии в качестве зарплат.

До службы в Академии Генштаба Чварков возглавлял главное управление по работе с личным составом ВС РФ РФ, а также Центр примирения враждующих сторон в Сирии. В Академии он курирует научную работу, на лентах информационных агентств за последние годы неоднократно публиковались материалы с научных конференций с его участием.