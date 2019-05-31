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РИА Новости

Защита Чваркова считает, что он стал "крайним" в истории с мошенничеством

Вчера, 16:40
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСергей Чварков
Сергей Чварков
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Сергей Чварков. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Защита обвиняемого в мошенничестве генерал-лейтенанта ВС РФ Сергея Чваркова полагает, что военачальник в этой истории просто "оказался крайним" как ответственный за госконтракт, заявил РИА Новости в пятницу адвокат Павел Лапшов.
По данным "Коммерсанта", Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Центра примирения враждующих сторон в Сирии и передал 30 томов дела для ознакомления защите. После этого материалы отправят в прокуратуру и затем – в суд.
По версии следствия, на посту замначальника Военной академии Генштаба по научной работе Чварков похитил у семи подчиненных зарплату на 4,3 миллиона рублей. Сам генерал отрицает причастность к хищениям, а потерпевшие себя таковыми не считают. По данным газеты, для погашения ущерба и возможного штрафа у генерала изъяли "все деньги, накопленные за время службы" — лишь 450 тысяч рублей.
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"По сути, Чварков ответственен только за то, что по приказу начальника Академии руководил рабочей группой по выполнению контракта. Он просто оказался крайним. Защита генерала надеется, что прокуратура при утверждении обвинительного заключения убедится в обоснованности претензий защиты, не передаст дело в суд, а вернет его на дополнительное расследование", - сказал Лапшов.
Защитник считает очевидным, что у Чваркова "нет и не могло быть корыстного умысла".
"Нет никаких оперативных данных, нет показаний свидетелей, экспертиз, которые свидетельствовали о причастности Чваркова к распределению финансовых средств, о трудоустройстве сотрудников Академии, подделке расчетно-кассовых ордеров. Более того, никто из потерпевших не говорит о причастности генерала к махинациям", - заявил адвокат.
Предметом расследования стал госконтракт на 400 миллионов рублей, заключенный между Военной академией Генштаба и НПО "РусБИТех" - крупной компанией, специализирующейся на создании систем 3D-визуализации, защите информации и других IT-задачах. Как полагает следствие, Чварков изъял 6 миллионов рублей, которые полагались сотрудникам академии в качестве зарплат.
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До службы в Академии Генштаба Чварков возглавлял главное управление по работе с личным составом ВС РФ РФ, а также Центр примирения враждующих сторон в Сирии. В Академии он курирует научную работу, на лентах информационных агентств за последние годы неоднократно публиковались материалы с научных конференций с его участием.
Как сообщал адвокат Лапшов ранее, при проверке благосостояния генерал-лейтенанта у него не нашли никаких предметов роскоши и даже собственной дачи.
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