Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-31T16:30Z
https://ria.ru/20190531/1555156542.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152888/72/1528887220_0:213:4132:2537_1036x0_80_0_0_ac79b8c8c30dd5cc1b5f50836042287d.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

МИД Сирии раскритиковал заявление арабских стран о "вмешательстве Ирана"

Вчера, 16:30
584
© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
ДАМАСК, 31 мая – РИА Новости. МИД Сирии назвал неприемлемым вмешательством в свои внутренние дела итоговое заявление общеарабского саммита в Мекке, в котором утверждалось, что иранское присутствие в САР негативно влияет на ситуацию в стране, говорится в заявлении пресс-службы МИД.
Принявшие участие в чрезвычайном общеарабском саммите в Мекке арабские лидеры осудили вмешательство Ирана в сирийский кризис и заявили о его негативном влиянии на единство Сирии.
"Сирия отвергает высказывания в итоговом заявлении саммита по поводу так называемого иранского вмешательства в дела Сирии и считает, что неприемлемым вмешательством во внутренние дела САР является как раз-таки содержание этого коммюнике", - говорится в полученном РИА Новости заявлении внешнеполитического ведомства САР.
Последствия авиаудара в Сирии
27 мая, 21:42
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
МИД напомнил, что присутствие иранских сил в Сирии является "легитимным", так как они были приглашены сирийскими властями. "Иранские силы поддерживают Сирию в борьбе с терроризмом, которому оказывают поддержку некоторые из участников общеарабского саммита", - заявил МИД.
Как полагают в ведомстве, участникам саммита стоило осудить вмешательство во внутренние дела Дамаска ряда других стран, предоставляющих "неограниченную поддержку в различных формах" террористическим группировкам с целью затянуть сирийский кризис.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
800000
Обсудить 0
Война в СирииМИД СирииСирия
Рекомендуем
Россиянам сократят новогодние каникулы
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:23Жители ЛНР несут цветы и игрушки к памятнику погибшим детям Донбасса
13:22Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП в Приамурье, нелегально возил людей
13:20Лидер талибов призвал к окончанию "американской оккупации" Афганистана
13:19С завода в Дзержинске, где прогремели взрывы, успели эвакуировать людей
13:17СК попросил отправить в СИЗО двух московских следователей по делу о взятке
13:14Площадь пожара на заводе в Дзержинске составляет около ста "квадратов"
13:13При землетрясениях в Албании пострадали пять человек
13:13СК назвал причину задержания экс-губернатора Ивановской области Конькова
13:05После взрыва на заводе в Дзержинске нарушено электроснабжение в Пыре
13:01При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали четыре человека
13:00Полицейским в Бельгии разрешили употреблять алкоголь на корпоративах
12:58В подмосковном Чехове горят три цистерны с топливом
12:56По уточненным данным, на нижегородском заводе прогремели три взрыва
12:54Кузнецова получила премию в области редких заболеваний "Синяя птица"
12:51В Москве в воскресенье объявили "желтый" уровень погодной опасности
12:51Шведская эко-активистка пропустит год школы ради поездки в США без самолета
12:49В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
12:48В новой Москве нашли 18 боеприпасов времен ВОВ
12:47На юге России официально открыли курортный сезон
12:45В Минобороны рассказали о военном сотрудничестве в АТР
Лента новостейМолния