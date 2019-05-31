МИД Сирии раскритиковал заявление арабских стран о "вмешательстве Ирана"

ДАМАСК, 31 мая – РИА Новости. МИД Сирии назвал неприемлемым вмешательством в свои внутренние дела итоговое заявление общеарабского саммита в Мекке, в котором утверждалось, что иранское присутствие в САР негативно влияет на ситуацию в стране, говорится в заявлении пресс-службы МИД.

Принявшие участие в чрезвычайном общеарабском саммите в Мекке арабские лидеры осудили вмешательство Ирана в сирийский кризис и заявили о его негативном влиянии на единство Сирии.

"Сирия отвергает высказывания в итоговом заявлении саммита по поводу так называемого иранского вмешательства в дела Сирии и считает, что неприемлемым вмешательством во внутренние дела САР является как раз-таки содержание этого коммюнике", - говорится в полученном РИА Новости заявлении внешнеполитического ведомства САР.

МИД напомнил, что присутствие иранских сил в Сирии является "легитимным", так как они были приглашены сирийскими властями. "Иранские силы поддерживают Сирию в борьбе с терроризмом, которому оказывают поддержку некоторые из участников общеарабского саммита", - заявил МИД.