В Подмосковье в мае отозвали 10 тысяч разрешений на работу такси

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. В Московской области в мае было аннулировано около 10 тысяч разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров легковыми такси. Об этом сообщил телеканал В Московской области в мае было аннулировано около 10 тысяч разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров легковыми такси. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В результате проверок выяснилось, что компании "Сити-Голд", ООО "Вулкан Групп", "Базис" не занимались услугами перевозки. А после анализа базы налоговой была прекращена деятельность "Мостакси-24" из-за ее ликвидации.

С января 2019 года в регионе было аннулировано почти 19 тысяч разрешений такси. Около четырех тысяч разрешений отозвали из-за ликвидации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.