В Подмосковье протестировали новую технологию доставки материалов ЕГЭ

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. В Московской области стартовал единый государственный экзамен по истории и химии. В ходе экзамена опробовали новую технологию доставки экзаменационных материалов в пункты проведения ЕГЭ через интернет. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда правительства Подмосковья – министра образования региона Ольгу Забралову.
Забралова отметила, что тестирование доставки прошло положительно.
Всего в сдаче экзаменов принимают участие свыше 200 тысяч школьников. Для этого задействовали 141 пункт проведения, из них семь находятся на дому: в Люберцах, Зарайске, Пушкине, Подольске, Клину, Наро-Фоминске и Ленинском районе.
"Для наблюдения за ходом проведения экзаменов аккредитованы 457 общественных наблюдателей, в том числе 148 представителей Российского союза молодежи, 19 наблюдателей будут следить за ходом проведения онлайн", – добавила Забралова.
Результаты ЕГЭ школьники узнают не позднее 14 июня.