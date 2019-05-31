В Подмосковье протестировали новую технологию доставки материалов ЕГЭ

Всего в сдаче экзаменов принимают участие свыше 200 тысяч школьников. Для этого задействовали 141 пункт проведения, из них семь находятся на дому: в Люберцах, Зарайске, Пушкине, Подольске, Клину, Наро-Фоминске и Ленинском районе.