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РИА Новости

Парубий на съезде партии Порошенко заявил, что пойдет на выборы в парламент

Вчера, 15:39
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСпикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий выступает на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий выступает на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий выступает на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве
КИЕВ, 31 мая – РИА Новости. Спикер Верховной рады Андрей Парубий на съезде партии "Европейская солидарность" заявил, что пойдет на выборы в парламент с "командой единомышленников".
Парубий в был избран в 2014 году в Верховную раду по спискам партии "Народный фронт". Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Однако Владимир Зеленский после вступления в должность президента подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
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"Меня сегодня спросили, когда я заходил в зал, иду ли я на выборы. Да, конечно, я иду на эти парламентские выборы, когда бы они не состоялись. Я иду с командой единомышленников, с которыми мы работали все эти годы вместе с парламенте и вне его",- заявил Парубий в пятницу.
При этом он прямо не сказал, с какой политической силой и в каком формате он идет на выборы Верховную раду.
"Для нас евроатлантическая интеграция – ключевая гарантия безопасности и независимости Украины. Мы будем вести Украину в ЕС и НАТО, мы будем защищать украинские ценности. Как в 2014 году на баррикадах майдана рядом с желто-голубым флагом стоял и флаг Европейского Союза, так и в последние пять лет на баррикадах уже на передовой, где наши бойцы защищают нашу независимость, рядом с желто-голубым флагом стоял и флаг "Европейского союза, так и мы сегодня стоим недвижимой стеной под флагами "Европейской солидарности", - добавил Парубий.
Парламент Украины в феврале по предложению Порошенко принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом комиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 31 мая 2019
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Андрей ПарубийВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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