Парубий на съезде партии Порошенко заявил, что пойдет на выборы в парламент

КИЕВ, 31 мая – РИА Новости. Спикер Верховной рады Андрей Парубий на съезде партии "Европейская солидарность" заявил, что пойдет на выборы в парламент с "командой единомышленников".

Парубий в был избран в 2014 году в Верховную раду по спискам партии "Народный фронт". Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Однако Владимир Зеленский после вступления в должность президента подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

"Меня сегодня спросили, когда я заходил в зал, иду ли я на выборы. Да, конечно, я иду на эти парламентские выборы, когда бы они не состоялись. Я иду с командой единомышленников, с которыми мы работали все эти годы вместе с парламенте и вне его",- заявил Парубий в пятницу.

При этом он прямо не сказал, с какой политической силой и в каком формате он идет на выборы Верховную раду.

"Для нас евроатлантическая интеграция – ключевая гарантия безопасности и независимости Украины. Мы будем вести Украину в ЕС и НАТО, мы будем защищать украинские ценности. Как в 2014 году на баррикадах майдана рядом с желто-голубым флагом стоял и флаг Европейского Союза, так и в последние пять лет на баррикадах уже на передовой, где наши бойцы защищают нашу независимость, рядом с желто-голубым флагом стоял и флаг "Европейского союза, так и мы сегодня стоим недвижимой стеной под флагами "Европейской солидарности", - добавил Парубий.