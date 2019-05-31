Парубий на съезде партии Порошенко заявил, что пойдет на выборы в парламент

КИЕВ, 31 мая – РИА Новости. Спикер Верховной рады Андрей Парубий на съезде партии "Европейская солидарность" заявил, что пойдет на выборы в парламент с "командой единомышленников".
Парубий в был избран в 2014 году в Верховную раду по спискам партии "Народный фронт". Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Однако Владимир Зеленский после вступления в должность президента подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
"Меня сегодня спросили, когда я заходил в зал, иду ли я на выборы. Да, конечно, я иду на эти парламентские выборы, когда бы они не состоялись. Я иду с командой единомышленников, с которыми мы работали все эти годы вместе с парламенте и вне его",- заявил Парубий в пятницу.
При этом он прямо не сказал, с какой политической силой и в каком формате он идет на выборы Верховную раду.
"Для нас евроатлантическая интеграция – ключевая гарантия безопасности и независимости Украины. Мы будем вести Украину в ЕС и НАТО, мы будем защищать украинские ценности. Как в 2014 году на баррикадах майдана рядом с желто-голубым флагом стоял и флаг Европейского Союза, так и в последние пять лет на баррикадах уже на передовой, где наши бойцы защищают нашу независимость, рядом с желто-голубым флагом стоял и флаг "Европейского союза, так и мы сегодня стоим недвижимой стеной под флагами "Европейской солидарности", - добавил Парубий.
Парламент Украины в феврале по предложению Порошенко принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом комиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.