Во Владикавказе проводят проверку по факту массовой драки в университете

ПЯТИГОРСК, 31 мая - РИА Новости. Полиция начала проверку по факту массовой драки в Горском аграрном университете в Северной Осетии, в результате которой пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель МВД региона.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором группа молодых людей с вилами, метлами и граблями атакует других, завязывается потасовка. По информации из соцсетей, в драке участвовали студенты Горского государственного аграрного университета и рабочие, в отдел полиции доставлены около 10 человек.