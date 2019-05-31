Кузнецова стала получать больше обращений от несовершеннолетних

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова стала получать больше сообщений от несовершеннолетних, их количество выросло на 14,5%, отметила детский омбудсмен, представляя ежегодный отчет главе государства Владимиру Путину.
Накануне Дня защиты детей – 1 июня – Владимир Путин провел с Кузнецовой рабочую встречу, на которой детский омбудсмен представила ежегодный доклад о ситуации с защитой прав детей в России. Отдельно обсуждались проблемы защиты детей в домах-интернатах, совершенствование социальной поддержки семей с детьми и вопросы помощи многодетным семьям.
"К сожалению, среди прочих обращений, которые в обычном режиме поступают к нам, наметился рост обращений от несовершеннолетних – на 14,5 %. С одной стороны, это положительный сигнал, что дети доверяют и пишут нам. Мы сегодня открыты, и через социальные сети к нам можно обратиться, написать напрямую. Но это и тревожный сигнал о том, что дети сегодня не нашли тех взрослых, кто может услышать их проблемы", - приводятся слова Кузнецовой в стенограмме встречи, опубликованной на сайте президента.
Детский омбудсмен рассказала главе государства, что однажды к ней на прием пришел целый класс.
"Их запрос был основной – поговорить и договориться с администрацией школы. Пришлось знакомиться у нас в кабинете. Сейчас конфликт исчерпан. Надеюсь, что не возобновится, сейчас они активно готовятся к ЕГЭ, потому что это могло бы сильно помешать", - добавила Кузнецова.