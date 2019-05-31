Кузнецова стала получать больше обращений от несовершеннолетних

"К сожалению, среди прочих обращений, которые в обычном режиме поступают к нам, наметился рост обращений от несовершеннолетних – на 14,5 %. С одной стороны, это положительный сигнал, что дети доверяют и пишут нам. Мы сегодня открыты, и через социальные сети к нам можно обратиться, написать напрямую. Но это и тревожный сигнал о том, что дети сегодня не нашли тех взрослых, кто может услышать их проблемы", - приводятся слова Кузнецовой в стенограмме встречи, опубликованной на сайте президента.