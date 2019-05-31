Порошенко рассчитывает на победу на выборах в Раду

КИЕВ, 31 мая - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил на съезде партии "Европейская солидарность", что рассчитывает на победу на внеочередных парламентских выборах.
"Мы не идем быть в оппозиции, мы идем, чтобы побеждать и брать власть", - заявил Порошенко в пятницу, трансляцию ведет телеканал "Прямой".
Он добавил, что "любые другие разговоры - дезертирство" и "будут оцениваться по законам военного времени".
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Однако Владимир Зеленский после вступления в должность президента подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
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