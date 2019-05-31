Порошенко рассчитывает на победу на выборах в Раду

Петр Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве. 31 мая 2019

Петр Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве. 31 мая 2019

КИЕВ, 31 мая - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил на съезде партии "Европейская солидарность", что рассчитывает на победу на внеочередных парламентских выборах.

"Мы не идем быть в оппозиции, мы идем, чтобы побеждать и брать власть", - заявил Порошенко в пятницу, трансляцию ведет телеканал "Прямой".

Он добавил, что "любые другие разговоры - дезертирство" и "будут оцениваться по законам военного времени".