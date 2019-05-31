В ЛНР заявили о сокращении подачи воды с подконтрольной Киеву территории

ЛУГАНСК, 31 мая — РИА Новости. Подача воды с подконтрольной Киеву Петровской насосной станции сокращена в девять населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной республики из-за аварии, заявили РИА Новости в пресс-службе Государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Лугансквода".

Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) — единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева.

"Тридцать первого мая из-за порыва на Петровском магистральном водоводе (на территории ЛНР), была остановлена Петровская насосная станция второго подъема", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что из-за аварийной ситуации будет сокращена подача воды в 9 населенных пунктов республики, зависящих от данного водовода, в том числе и Луганск.