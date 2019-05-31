Полиция получила 14 сообщений о нарушениях, связанных с выборами в Раду

КИЕВ, 31 мая – РИА Новости. Правоохранители получили 14 сообщений о нарушениях, связанных с внеочередными выборами в Верховную раду Украины, сообщила в пятницу пресс-служба Национальной полиции.
"С начала избирательной кампании в полицию поступило 14 сообщений о нарушениях в избирательной сфере. Следователями возбуждено два уголовных дела", - говорится в сообщении.
Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре этого года. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля, документ был опубликован и вступил в силу. ЦИК утвердил календарный план организации и проведения парламентских выборов. Избирательная кампания стартовала 24 мая.