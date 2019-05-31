Полиция получила 14 сообщений о нарушениях, связанных с выборами в Раду

КИЕВ, 31 мая – РИА Новости. Правоохранители получили 14 сообщений о нарушениях, связанных с внеочередными выборами в Верховную раду Украины, сообщила в пятницу пресс-служба Национальной полиции.

"С начала избирательной кампании в полицию поступило 14 сообщений о нарушениях в избирательной сфере. Следователями возбуждено два уголовных дела", - говорится в сообщении.