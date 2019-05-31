Глава МИД Британии не согласился со спецдокладчиком ООН по делу Ассанжа

Наивысшая мера. США придумали для Ассанжа кое-что похуже смерти Семнадцать обвинений в нарушении закона о шпионаже и раскрытии гостайн для Ассанжа – это прилично. Потолок по каждому – "десятка". Добавляем еще пять за "сговор со взломом" и получаем 175 лет лишения свободы. Но ведь не жизни. А значит, как договаривались.