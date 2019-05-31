Глава МИД Британии не согласился со спецдокладчиком ООН по делу Ассанжа

ЛОНДОН, 31 мая - РИА Новости, Наталья Копылова. Глава МИД Великобритании Джереми Хант не согласился с обвинениями спецдокладчика ООН Нильса Мельцера о том, что Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам и коллективному преследованию. Об этом министр написал в своём Twitter.
"Это не верно. Ассанж предпочел спрятаться в посольстве и всегда мог уйти и предстать перед судом. Специальный докладчик ООН должен позволить британским судам выносить свои решения без его вмешательства или подстрекательских обвинений", - написал Хант.
This is wrong. Assange chose to hide in the embassy and was always free to leave and face justice. The UN Special Rapporteur should allow British courts to make their judgements without his interference or inflammatory accusations. https://t.co/s0UtMN5pU0— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 31 мая 2019 г.
Ранее в пятницу спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер, посещавший основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в тюрьме, призвал положить конец его "коллективному преследованию".
Ассанжа в связи с состоянием здоровья переместили в медицинское отделение тюрьмы Белмарш. Мельцер заявлял, что британские власти подвергают его психологическим пыткам.
Мельцер также выразил опасения, что права Ассанжа могут быть серьезно нарушены, если его экстрадируют в США.
24 мая, 18:07Наивысшая мера. США придумали для Ассанжа кое-что похуже смертиСемнадцать обвинений в нарушении закона о шпионаже и раскрытии гостайн для Ассанжа – это прилично. Потолок по каждому – "десятка". Добавляем еще пять за "сговор со взломом" и получаем 175 лет лишения свободы. Но ведь не жизни. А значит, как договаривались.