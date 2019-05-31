Экс-посол Китая в США оценил состояние отношений двух стран

ПЕКИН, 31 мая – РИА Новости. США следует работать совместно с Китаем для выстраивания стабильных двусторонних отношений, а не пытаться постоянно делать Китай "козлом отпущения" за свои внутренние проблемы, заявил в пятницу бывший посол КНР в США Чжоу Вэньчжун в ходе круглого стола, посвященного обсуждению торговых трений КНР и США.

"Отношения Китая и США влияют на весь мир, затрагивают интересы всех стран. И важнейшим вопросом в этих отношениях остается вопрос о том, смогут ли США принять и признать выбор Китаем социалистического пути развития. Сейчас же главным противоречием двух сторон остается торгово-экономический спор", - отметил бывший дипломат.

Он подчеркнул, что в переговорах Китай всегда придерживается трех основных принципов, во-первых, линия переговоров должна соответствовать политике КНР по углублению реформ и открытости, а также высококачественному развитию, во-вторых, основой переговоров должен оставаться принцип взаимной выгоды сторон, в третьих, переговоры и их результаты не должны нанести какой бы то ни было вред социальной системе и государственной безопасности Китая.

"США должны вместе с Китаем двигаться навстречу друг другу, вести искренний диалог по стратегическим вопросам обеспечения безопасности, расширять взаимовыгодное сотрудничество с КНР в сфере экономики и технологий, гуманитарной области, эффективно устранять имеющиеся противоречия и контролировать критические ситуации", - подчеркнул он.

Чжоу Вэньчжун отметил, что "США следует создать прочные отношения с Китаем на основе торгово-экономического сотрудничества, гуманитарных обменов и диалога в сфере безопасности, а не пытаться сделать Пекин "козлом отпущения" за внутренние проблемы США".