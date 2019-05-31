Под Волгоградом показали новую машину технической разведки

ВОЛГОГРАД, 31 мая – РИА Новости. Новую машину технической разведки МТР-К представили на полигоне "Прудбой" под Волгоградом, она поступит на вооружение российской армии в 2020 году после испытаний, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев

По данным ЮВО, во время учебных сборов на полигоне "Прудбой" в Волгоградской области была представлена бронированная машина МТР-К, которая оснащена приборами навигации, ночного видения, радиационной и химической разведки, а также беспилотным летательным аппаратом.