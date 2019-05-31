В ДНР заявили, что ВСУ разместили штаб в детском саду в Мариуполе

ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские силовики из нацбатальона "Азов" (в отношении которого в России возбуждено уголовное дело) разместили свой штаб в захваченном ими детском саду в подконтрольном им Мариуполе, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.