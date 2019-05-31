ВСУ за неделю выпустили по ДНР почти 400 мин, заявили в республике

ДОНЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Украинские силовики 94 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики почти 400 мин и артснарядов, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в ДНР сообщали, что на предыдущей неделе украинские силовики 55 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по территории республики более 220 мин и снарядов.

"За прошедшую неделю зафиксировано 94 обстрела по районам 20 населённых пунктов республики… Противник выпустил 100 артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра, 282 мины, из них 165 - калибром 120 миллиметров", - сказал Басурин.