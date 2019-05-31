Окончание Рамадана будут праздновать в Узбекистане 5 и 6 июня

ТАШКЕНТ, 31 мая – РИА Новости. Один из главных мусульманских праздников - Рамазан-хайит - в Узбекистане будут праздновать 5-6 июня, соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиеева обнародовано в пятницу на сайте национального информационного агентства УзА.

Рамазан-хайит (Ид-аль-Фитр, в России известен как Ураза-байрам) знаменует окончание священного исламского месяца Рамазан (Рамадан в арабской транскрипции). В Узбекистане в этом году он отмечался 26 июня, этот день объявлен в стране выходным. С 1992 года в Узбекистане, где более 90% населения исповедуют ислам, ежегодно объявлялись выходными только первые дни двух мусульманских праздников - Рамазан-хайит и Курбан-байрам, которые отмечаются три дня.

"Принимая во внимание решение Управления мусульман Узбекистана о совпадении в 2019 году первого дня Рамазан хайита с 5 июня (среда), 5 июня широко отметить в стране как праздник Рамазан хайит", - говорится в тексте документа. Кроме того, для удобства граждан выходной в субботу 1 июня перенесен на четверг 6 июня.

Мирзиеев поручил соответствующим министерствам и ведомствам осуществить необходимые мероприятия в связи с проведением праздника на местах.