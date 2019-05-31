Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-31T13:57Z
https://ria.ru/20190531/1555148852.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Краснодарский край

ЮРПА обратилась к Гордееву по проблеме берегоукрепления близ морей

Вчера, 13:57
36
КРАСНОДАР, 31 мая - РИА Новости. Южно-Российская парламентская ассоциация (ЮРПА) направила обращение к вице-премьеру РФ Алексею Гордееву о необходимости строительства берегоукрепительных сооружений близ Черного и Азовского морей, сообщили РИА Новости в пресс-службе законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК).
Уточняется, что спикер ЗСК Юрий Бурлачко в четверг в Сочи провел заседание 30-й конференции ЮРПА. В ней приняли участие парламентские делегации из Адыгеи, Калмыкии, Ингушетии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Крыма и Севастополя. Было рассмотрено 59 пунктов повестки, в том числе около 10 вопросов от Краснодарского края. Среди них - актуальная проблема строительства берегоукрепительных сооружений близ Черного и Азовского морей.
Отмечается, что участники ЮРПА направили Гордееву обращение о необходимости строительства берегоукрепительных сооружений. "Просим Вас принять все необходимые меры для скорейшего финансирования и выполнения работ (в рамках реализации полномочий Российской Федерации) по строительству берегоукрепительных сооружений, расположенных на береговой линии Черного и Азовского морей", - говорится в обращении ЮРПА.
Также авторы письма отмечают необходимость научно исследовательской работы по подготовке проектов реконструкции "Инженерной защиты Имеретинской низменности" и "Берегоукрепительных сооружений и пляжных зон в селе Песчаное", создания "Берегоукрепительных и противооползневых сооружений в поселке городского типа Николаевка", а также научно исследовательской работы с выработкой инженерного решения проблемы пропускной способности русла реки Кепша.
Наводнение. Архивное фото
6 апреля 2018, 07:58
МЧС рассказало о работе по укреплению берегов рек и мостов в Сибири
Уточняется, что в адрес ЗСК, краевых властей, Госсовета Крыма и Совета министров Крыма поступают обращения в связи с разрушением береговой линии Ейского лимана, Таганрогского залива, Таманского залива Азовского моря, береговой линии Черного моря. "Депутаты обеспокоены негативным воздействием этих разрушительных процессов на береговую линию, особенно на участках, расположенных в границах населенных пунктов", - говорится в письме к Гордееву.
На Сочинской и Краснодарской конференциях депутаты рассмотрели 108 вопросов, поддержали и рекомендовали 29 законодательных инициатив по внесению в Госдуму проектов федеральных законов. Принято 38 обращений ЮРПА и поддержано 33 обращения субъектов РФ в федеральные органы власти. "Подавляющее большинство из них не носят локального характера, а представляют интерес не только для всех членов Ассоциации, но и для большинства субъектов РФ", - сообщил на конференции спикер ЗСК.
000000
Обсудить 0
Краснодарский крайАлексей ГордеевКраснодарский крайОбщество
Рекомендуем
Россиянам сократят новогодние каникулы
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:43Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив
12:41В БиГ в центре приема мигрантов произошел пожар
12:40"Роскосмос" поможет МВД с делом объявленного в розыск бывшего топ-менеджера
12:40В нижегородском Дзержинске назвали причину взрыва на заводе "Кристалл"
12:37Россия пригласила все страны участвовать в мероприятиях по линии Минобороны
12:36Зеленский призвал сделать Украину страной, которой будут гордиться дети
12:28В Нижегородской области прогремел взрыв в цехе по производству тротила
12:28В ДНР сократили комендантский час до 30 сентября
12:26В Минобороны оценили предложенную США Индо-Тихоокеанскую концепцию
12:25Эксперты рассказали, сколько туристов летом посетят Санкт-Петербург
12:20Город Сеул планирует передать миллион долларов для помощи КНДР
12:15Минобороны договорилось развивать сотрудничество с Южной Кореей
12:07В Москве мужчина оставил муляж гранаты на Курском вокзале
12:06Глава МИД Ирана раскритиковал Европу за нарушение ядерной сделки
12:04В центре Симферополя открыли памятник Чижику-Пыжику
12:02Билет в один конец: бывшая жена Башарова уехала из России
12:00Замминистра обороны России и глава Красного Креста обсудили Сирию
11:59КПП в Донбассе продлили режим работы с наступлением лета
11:55В перестрелке на иранской границе погибли двое турецких военных
11:48Россия не будет ввозить визы для граждан Узбекистана, заявил Медведев
Лента новостейМолния