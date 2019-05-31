ЮРПА обратилась к Гордееву по проблеме берегоукрепления близ морей

КРАСНОДАР, 31 мая - РИА Новости. Южно-Российская парламентская ассоциация (ЮРПА) направила обращение к вице-премьеру РФ Алексею Гордееву о необходимости строительства берегоукрепительных сооружений близ Черного и Азовского морей, сообщили РИА Новости в пресс-службе законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК).

Уточняется, что спикер ЗСК Юрий Бурлачко в четверг в Сочи провел заседание 30-й конференции ЮРПА. В ней приняли участие парламентские делегации из Адыгеи, Калмыкии, Ингушетии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Крыма и Севастополя. Было рассмотрено 59 пунктов повестки, в том числе около 10 вопросов от Краснодарского края. Среди них - актуальная проблема строительства берегоукрепительных сооружений близ Черного и Азовского морей.

Отмечается, что участники ЮРПА направили Гордееву обращение о необходимости строительства берегоукрепительных сооружений. "Просим Вас принять все необходимые меры для скорейшего финансирования и выполнения работ (в рамках реализации полномочий Российской Федерации) по строительству берегоукрепительных сооружений, расположенных на береговой линии Черного и Азовского морей", - говорится в обращении ЮРПА.

Также авторы письма отмечают необходимость научно исследовательской работы по подготовке проектов реконструкции "Инженерной защиты Имеретинской низменности" и "Берегоукрепительных сооружений и пляжных зон в селе Песчаное", создания "Берегоукрепительных и противооползневых сооружений в поселке городского типа Николаевка", а также научно исследовательской работы с выработкой инженерного решения проблемы пропускной способности русла реки Кепша.

Уточняется, что в адрес ЗСК, краевых властей, Госсовета Крыма и Совета министров Крыма поступают обращения в связи с разрушением береговой линии Ейского лимана, Таганрогского залива, Таманского залива Азовского моря, береговой линии Черного моря. "Депутаты обеспокоены негативным воздействием этих разрушительных процессов на береговую линию, особенно на участках, расположенных в границах населенных пунктов", - говорится в письме к Гордееву.