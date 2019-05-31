Меркель обсудит с Помпео сотрудничество с Россией, Украину, Иран и Сирию

БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что обсудит на переговорах с госсекретарем США Майклом Помпео в Берлине сотрудничество с Россией, Украину, Иран, Афганистан и Сирию.
"Нам предстоит обсудить много проблем, потому что мир находится в беспокойном состоянии. Прежде всего, это вопрос Ирана и что нам предстоит сделать, чтобы предотвратить получение Ираном атомного оружия, а также другие агрессивные акции Ирана. Мы будем говорить об Афганистане, где обе страны имеют значительные военные контингенты. Мы будем говорить о ситуации в Сирии и, конечно, об очень хрупкой ситуации в Ливии", - сказала Меркель перед переговорами с Помпео.
"Нужно назвать еще две темы - сотрудничество в работе с Россией и будущим Украины после состоявшихся там президентских выборов, а также сотрудничество в борьбе с терроризмом. Как видите, у нас много тем, которые нам предстоит обсудить за 45 минут, мы будем обсуждать их в духе партнерства, в преддверии тесных контактов в будущем", - добавила канцлер ФРГ.
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