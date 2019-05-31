Меркель обсудит с Помпео сотрудничество с Россией, Украину, Иран и Сирию

Хромая утка и гадкий утенок. Меркель останется канцлером из-за "ерунды" Посмотрела Ангела Меркель на итоги выборов в Европарламент и поняла, что нечего ей в Брюсселе делать. Не факт, что с ней там будут считаться, даже если она станет президентом ЕС. А в Германии у нее все-таки синица в руках. И пока она ее никому не отдаст.