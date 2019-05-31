Нижегородский губернатор оценил присвоение аэропорту имени Чкалова

"Конкурс "Великие имена" стал по-настоящему народным: с 8 по 30 ноября в голосовании приняли участие почти 5 миллионов человек, в том числе в Нижегородской области - свыше 123 тысяч. Сам процесс позволил привлечь дополнительное внимание к нашей истории. Уверен, что благодаря этому проекту и присвоению нашему аэропорту имени Чкалова нижегородцы и гости региона будут больше интересоваться именами людей, которые прославили нашу область", - цитирует пресс-служба правительства слова Никитина.