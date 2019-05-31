Нижегородский губернатор оценил присвоение аэропорту имени Чкалова

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая — РИА Новости. Присвоение аэропорту Нижнего Новгорода имени летчика Валерия Чкалова поможет заинтересовать людей историей региона и теми, кто его прославил, заявил губернатор Глеб Никитин.
Президент России Владимир Путин в пятницу присвоил имена выдающихся деятелей 44 российским аэропортам, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Конкурс "Великие имена" стал по-настоящему народным: с 8 по 30 ноября в голосовании приняли участие почти 5 миллионов человек, в том числе в Нижегородской области - свыше 123 тысяч. Сам процесс позволил привлечь дополнительное внимание к нашей истории. Уверен, что благодаря этому проекту и присвоению нашему аэропорту имени Чкалова нижегородцы и гости региона будут больше интересоваться именами людей, которые прославили нашу область", - цитирует пресс-служба правительства слова Никитина.
В конце 2018 года большинство нижегородцев выбрали имя летчика Чкалова в рамках конкурса "Великие имена России" для аэропорта в Нижнем Новгороде. В шорт-лист потенциальных кандидатов, чьи имена могли быть присвоены нижегородскому аэропорту "Стригино", входили писатель Максим Горький и организатор нижегородского ополчения Козьма Минин.