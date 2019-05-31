Россияне смогут узнать о положенных им льготах на едином портале

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Граждане России должны проще получать информацию о положенных им социальных гарантиях и льготах, в том числе налоговых, адресные программы будут размещены на едином портале, такое решение принято совместно с Минтруда, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Сегодня мы вышли на очень важное решение, что по всем социальным гарантиям, для всех граждан РФ в рамках единого портала будет предоставляться адресная программа, то есть по вашему вопросу, по вашей жизненной ситуации, по вашему возрасту, по состоянию здоровья, по трудоустройству, то есть учитывая весь ваш социальный портрет, вам будут выдаваться полная информация по социальным гарантиям", - рассказала Яровая на пресс-конференции на тему: "Законодательное регулирование сферы обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития".

По ее словам, адресная информация по социальным гарантиям будет предоставляться, "что очень важно", и по налоговым льготам, так как налоговое законодательство достаточно сложное.